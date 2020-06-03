"Этот вопрос - нецелесообразен, идем дальше", - Резников о создании так называемого консультативного совета в Минске

3 июня, 2020, 19:09

Инициатива создания так называемого консультативного совета при политической группе в Минске является закрытым вопросом

Об этом в интервью Укринформу сказал вице-премьер - министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников.

"Мы уже почти завершили консультации и собеседования с кандидатами, которые будут с украинской стороны приглашенными представителями во время переговоров в ТКГ", - сказал он.

Резников уточнил, что количество их еще не определено с учетом того, что в рамках ТКГ работает 4 рабочие группы, их может быть 8 или 16.

Что касается инициативы создания консультативного совета при политической группе, которое вызвало неприятие в украинском обществе, Резников считает эту тему закрытой.

"Этот вопрос уже нецелесообразен. Забыли и идем дальше", - сказал политик, добавив, что это предложение не нашло поддержки со стороны европейских партнеров по нормандской четверке.