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Espreso.tvОбщество"Этот вопрос - нецелесообразен, идем дальше", - Резников о создании так называемого консультативного совета в Минске

"Этот вопрос - нецелесообразен, идем дальше", - Резников о создании так называемого консультативного совета в Минске

Инициатива создания так называемого консультативного совета при политической группе в Минске является закрытым вопросом

Об этом в интервью Укринформу сказал вице-премьер - министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников.

"Мы уже почти завершили консультации и собеседования с кандидатами, которые будут с украинской стороны приглашенными представителями во время переговоров в ТКГ", - сказал он.

Резников уточнил, что количество их еще не определено с учетом того, что в рамках ТКГ работает 4 рабочие группы, их может быть 8 или 16.

Что касается инициативы создания консультативного совета при политической группе, которое вызвало неприятие в украинском обществе, Резников считает эту тему закрытой.

"Этот вопрос уже нецелесообразен. Забыли и идем дальше", - сказал политик, добавив, что это предложение не нашло поддержки со стороны европейских партнеров по нормандской четверке.

  • Украинская делегация на встрече с министром обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр доказала ей, что представители террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе являются гражданами России.
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