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Espreso.tvОбщество"Целью является максимальная прозрачность": в Украине запустили карту коронавирусных закупок

"Целью является максимальная прозрачность": в Украине запустили карту коронавирусных закупок

В Украине создали сайт в виде интерактивной карты для проверки расходования бюджетных средств на борьбу с коронавирусом COVID-19

Об этом сообщает в Telegram пресс-служба МЗ.

"Для прозрачности и доступности процесса закупок была разработана антикоррупционная карта коронавирусных закупок, где можно проверить наличие всех необходимых медицинских средств в любом медицинском учреждении Украины. Целью Карты является максимальная прозрачность процесса закупки медицинских масок, перчаток, аппаратов ИВЛ и доступность информации о наличии тех или других средств индивидуальной защиты в каждой больнице страны", - говорится в сообщении.

Карта обновляется в режиме реального времени, охватывает всю Украину (кроме временно оккупированных территорий) и имеет форму обратной связи для жалоб.

Карту разработала ОО "Антикоррупционный штаб".

О закупках нужной больницы можно узнать по ссылке.

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