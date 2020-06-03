Процитировала Нельсона Манделу: Свитолина поддержала движение против расизма
Об этом теннисистка сообщила в Instagram.
Свитолина поделилась видео и цитатой Нельсона Манделы.
"Никто не рождается с ненавистью к человеку из-за цвета его кожи, или его происхождения, или его религии. Ненавидеть люди учатся, и если они могут научиться ненависти, то их можно научить и любви, потому что любовь проникает в человеческое сердце более естественно, чем ее противоположность ", - написала теннисистка.
"Никто не рождается с ненавистью к человеку из за цвета его кожи, или его происхождения, или его религии. Ненавидеть люди учатся, и если они могут научиться ненависти, то их можно научить и любви, поскольку любовь проникает в человеческое сердце более естественно, чем ее противоположность. " - Нельсон Мандела " No one is born hating another person because of the color of his skin , or his background, or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite . " -Nelson Mandela
- Напомним, 2 июня украинский борец и народный депутат Жан Беленюк поддержал акции протеста в США, которые вспыхнули после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейскими.
- 3 июня чемпион мира в супертяжелом весе Джошуа присоединился к акции протеста против расизма Black Out Tuesday.