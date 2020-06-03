Процитировала Нельсона Манделу: Свитолина поддержала движение против расизма

3 июня, 2020, 13:44

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поддержала международное движение против расизма

Об этом теннисистка сообщила в Instagram.

Свитолина поделилась видео и цитатой Нельсона Манделы.

"Никто не рождается с ненавистью к человеку из-за цвета его кожи, или его происхождения, или его религии. Ненавидеть люди учатся, и если они могут научиться ненависти, то их можно научить и любви, потому что любовь проникает в человеческое сердце более естественно, чем ее противоположность ", - написала теннисистка.