Посол Ирана опроверг заявления о затягивании передачи самописцев с украинского "Боинга"

3 июня, 2020, 12:00

3 июня заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин провел встречу с послом Ирана в Украине Манучехром Моради по сбивание "Боинга-737"

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Иранский посол опроверг заявление, распространенное в СМИ его страны по поводу затягивания Украиной процесса передачи черных ящиков.

По словам посла, Иран считает Украину приоритетной страной для передачи бортовых самописцев сбитого самолета "Международных авиалиний Украины".

Во время встречи стороны отметили необходимость проведения Ираном прозрачного и объективного расследования причин катастрофы, привлечения к ответственности виновных, а также выплаты компенсаций семьям погибших.

"Манучехр Моради заверил о готовности Ирана к диалогу с Украиной в правовой, технической и политической плоскостях для урегулирования проблемных вопросов, связанных с последствиями авиакатастрофы, а также сообщил, что Украина рассматривается Ираном в качестве приоритетного государства в контексте проведения расследования и расшифровки "черных ящиков" сбитого самолета", - сообщили в МИД

Также посол заявил, что информация о возможности передачи самописцев Франции из-за затягивания переговоров украинской стороной не является официальной позицией Тегерана.

При этом заместитель министра Енин сообщил, что в ближайшее время Украина представит свою команду для переговоров с Ираном.

Напомним, на выходных в иранских СМИ распространилась информация, что Иран отказался передавать бортовые самописцы со сбитого самолета МАУ Украины и заявил, что отправит их во Франции .

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