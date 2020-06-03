Особый статус в обмен на контроль границы: Кулеба назвал возможные компромиссы по Донбассу и Крыму
Об этом сообщает DW.
Такими "красными линиями" Кулеба назвал национальную безопасность, суверенитет и территориальную целостность Украины. При этом министр подчеркнул, что речь идет не только об ОРДЛО, но и о Крыме.
"Мы также не должны забывать Крым, который также должен быть деоккупирован". Мы никогда не откажемся от суверенного контроля над Донбассом или Крымом. И неважно, сколько времени у нас это займет, но мы будем деоккупировать эти территории и реинтегрировать их в Украину", - заявил Кулеба.
Глава МИД Украины отметил, что в вопросе компромисса Украина может рассмотреть предоставление особого статуса ОРДЛО, который не предусматривал бы права вето общенациональных решений.
"Мы предлагаем России очень простое решение: мы никогда не будем пересекать наши красные линии, каковыми являются суверенитет и контроль нашей границы. Вместо этого мы готовы договориться об особом статусе этих регионов в пределах Украины, не предоставляя им права налагать вето на какие-либо общенациональные решения" - сказал Кулеба.
- Напомним, ранее Кулеба анонсировал новую "нормандскую" встречу на уровне министров.
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