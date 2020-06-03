Оппозиция и общество не позволят уничтожить язык, - Княжицкий
Об этом журналистам сообщил народный депутат фракции "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий в кулуарах Верховной Рады, пишет "Прямой".
"Оппозиция в меньшинстве, но украинское общество, которое ценит и любит украинский язык и хочет развивать украинское государство, в большинстве. Поэтому оппозиция вместе с обществом сделают все, чтобы не позволить каким-то образом выхолостить закон. Сейчас власть его просто саботирует. И это очень обидно. Так как Зеленский обещал, что будет пряники всем раздавать, а правительство не поставило программу поддержки украинского языка, как это предусмотрено законом, в бюджет ", - подчеркнул Княжицкий.
"Правительство не создало центры изучения украинского языка, правительство даже не подало законопроект о защите языков национальных меньшинств, хотя они говорят, что хотят защищать языки национальных меньшинств... Марионетки [Владимира Путина] здесь делают все, чтобы выхолостить этот закон. Мы не позволим это сделать", - подчеркнул Княжицкий.