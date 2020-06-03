Оккупанты показали видео попадания в плен солдата Добрынского, которое произошло на границе с Крымом

3 июня, 2020, 07:43

Пресс-служба управления ФСБ в оккупированном Крыму обнародовала видео, на котором, по утверждению оккупантов, изображен момент попадания в плен украинского военного Евгения Добрынского с 95-й бригады ДШВ

Видео было выложено на каналах оккупантов в YouTube.

Оккупационные силовики утверждают, будто Добрынский в состоянии опьянения был задержан россиянами на мосту, когда шел через админграницу в направлении Крымского полуострова.

Пограничная служба ФСБ РФ в Крыму также приводит слова Добрынского на допросе.

"Я, Добрынский Евгений Викторович. Прохожу службу в 95-й бригаде ДШВ, 13-м батальоне. Отправлен был в командировку три месяца назад охранять административную границу с полуостровом Крым. Наша задача - охранять железнодорожный мост. 29 мая, около 22.00-23.00 пошел в село Сиваш за сигаретами, где встретил компанию местных, которые распивали алкоголь на остановке. Мы курили травку. И еще мне дали, я в карман положил", - сказал пленник.

По словам Добрынского, он якобы самостоятельно решил пойти в сторону неподконтрольной территории Крыма, поскольку был пьян.

"Пришел к мосту там, где мой товарищ стоял. Он за мной не пошел, а я пошел вперед. За дамбой я спускался к воде. Сидел на рельсах. Идя дальше, увидел двух вооруженных людей, которые направлялись в мою сторону. После чего я им помахал рукой. Сказал: "Привет, не стреляйте. Я без оружия, пришел с миром ". После чего я сел на рельсы, а они подошли и меня задержали. Когда меня задерживали, я не давал держать руки, чтобы надели на меня наручники. Они надели", - рассказал Добрынский.

Оккупационные силовики по факту инцидента возбудили уголовное дело "о незаконном пересечении государственной границы России".

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