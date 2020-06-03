Новая функция в Facebook позволит удалять или архивировать старые посты

3 июня, 2020, 20:44

Facebook анонсировал запуск новой функции - "управлять деятельностью", которая позволяет архивировать или удалять старые посты

Об этом пишет Vox.

"Новая функция "управлять деятельностью", которая запускается в течение следующих нескольких недель, позволит вам улучшить свое присутствие в Facebook, чтобы точнее отразить, кем вы являетесь сегодня", - говорится в сообщении.

В частности, в соцсети появятся архив и корзина, а пользователь сможет распределить свои записи по различным категориям (локации, заметки, фото и видео, публикации других приложений), дате и обозначенным людям.

При этом ненужные записи можно будет скрыть путем переноса их в архив или удаления.

Функция ближайшее время появится в мобильной версии, позже - ее подключат в Facebook Lite и в веб-версии.

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