Новая функция в Facebook позволит удалять или архивировать старые посты
Об этом пишет Vox.
"Новая функция "управлять деятельностью", которая запускается в течение следующих нескольких недель, позволит вам улучшить свое присутствие в Facebook, чтобы точнее отразить, кем вы являетесь сегодня", - говорится в сообщении.
В частности, в соцсети появятся архив и корзина, а пользователь сможет распределить свои записи по различным категориям (локации, заметки, фото и видео, публикации других приложений), дате и обозначенным людям.
При этом ненужные записи можно будет скрыть путем переноса их в архив или удаления.
Функция ближайшее время появится в мобильной версии, позже - ее подключат в Facebook Lite и в веб-версии.
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