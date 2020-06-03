На Донбассе украинские военные уничтожили одного оккупанта

3 июня, 2020, 07:59

За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 82 мм, а также гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия и применил неуправляемые ракетные снаряды.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. По данным разведки, 2 июня украинские военные уничтожили одного российского оккупанта.

С начала текущих суток российские вооруженные формирования активности не проявляли.