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Espreso.tvОбществоНа Донбассе украинские военные уничтожили одного оккупанта

На Донбассе украинские военные уничтожили одного оккупанта

За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 82 мм, а также гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия и применил неуправляемые ракетные снаряды.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. По данным разведки, 2 июня украинские военные уничтожили одного российского оккупанта.

С начала текущих суток российские вооруженные формирования активности не проявляли.

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