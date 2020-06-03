На Днепропетровщине пьяный мужчина с гранатой угрожал полицейским, которые охраняли обвалившийся мост

3 июня, 2020, 13:04

2 июня пьяный мужчина с гранатой "Ф-1" угрожал взорвать полицию, которая охраняла обвалившийся мост

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

В Днепропетровской области под Никополем мужчина угрожал взорвать гранатой полицейских. Правоохранители сумели ее обезвредить и задержать мужчину.

Во время охраны аварийного Алексеевского моста патрульными, 33-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения подошел к полицейским и достал из кармана гранату "Ф-1" угрожая ее взорвать. Правоохранители изъяли боеприпас и направили его на экспертное исследование. Сам же мужчина был задержан.

Читайте также: На Днепропетровщине обрушился мост, грузовик почти рухнул в воду

В полиции отметили, что нетрезвый гражданин в 2018 году был осужден по ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

За угрозы полиции следователем Никопольского отдела полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 348 УК Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненного лишения свободы.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb