На Днепропетровщине пьяный мужчина с гранатой угрожал полицейским, которые охраняли обвалившийся мост
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
В Днепропетровской области под Никополем мужчина угрожал взорвать гранатой полицейских. Правоохранители сумели ее обезвредить и задержать мужчину.
Во время охраны аварийного Алексеевского моста патрульными, 33-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения подошел к полицейским и достал из кармана гранату "Ф-1" угрожая ее взорвать. Правоохранители изъяли боеприпас и направили его на экспертное исследование. Сам же мужчина был задержан.
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В полиции отметили, что нетрезвый гражданин в 2018 году был осужден по ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).
За угрозы полиции следователем Никопольского отдела полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 348 УК Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненного лишения свободы.
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