Местные контрабандисты "обходят стороной": Зеленский о назначении офицера СБУ главой Закарпатья

Об этом на встрече с бизнесом в Хмельницкой области заявил президент Владимир Зеленский.

"На Закарпатье больной вопрос. Поставил я губернатором офицера СБУ, потому что любого другого покупают местные элиты или покупают другие элиты, которые продают кофе... их покупают или запугивают. Раньше их даже могли похоронить. Поэтому я поставил человека, который был вторым-третьим в СБУ. Человека, которого боятся, которого стороной обходят местные крупные контрабандисты", - отметил президент.

По его словам, во время столкновений на КПП сработала спецоперация Петрова.

"Они остановили обычных наших нормальных людей, украинцев, которые говорят "как так, мы же 20 лет платим таможеннику 500 баксов и едем, а нам не дают, и сейчас мы тебе покажем", - показывайте", - сказал Зеленский.

Он также отметил, что контрабандистов отказались пропускать за взятки.

"И это происходит на всех таможнях, проверка мощности "кто кого", мы можем выдержать. И часто - контрабанда. Она есть и будет. Но вы должны понять. Мы подтянули туда Нацгвардию. Войска на Закарпатье. Вы такое видели? Чтобы какие-то маршрутчики выкручивали руки Национальной гвардии Украины?" - подчеркнул Зеленский.

Он также добавил, что на самом деле, на месте было всего пять машин с подстрекателями.

"А все остальные поняли, что никто никого не пропустит. И такое будет в ближайшие 2-3 года, будут они штормить страну. Но если мы не будем с этим бороться, и в какое-то время у нас с вами не будет кофе, не будет лосося, не будет хамона, так переживем это время. Но покажем им, что не будет другого, нет шанса, как сломать им хребет. Вот и все", - добавил президент.

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