Ломаченко и Лопес приняли важное решение по поводу объединительного боя

3 июня, 2020, 12:28

Украинский боксер Василий Ломаченко и американец Теофимо Лопес отказались от идеи проведения промежуточных поединков перед боем за звание абсолютного чемпиона мира

Об этом сообщает Boxingnews24 .

По словам промоутера обоих боксеров Боба Арума, они не будут проводить промежуточных боев перед поединком за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг).

"Мы надеемся провести поединок Ломаченко - Лопес в сентябре на глазах 2500 зрителей. Когда я общался с Ломаченко и Лопесом, предлагая им провести промежуточные бои, они ответили отказом, поскольку встретятся уже в сентябре. Оба сказали, что будут драться друг с другом и не требуют промежуточных боев для восстановления формы ", - сказал Арум.

Ломаченко в настоящее время владеет титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Он готовится к поединку за звание абсолютного чемпиона мира против американца Теофимо Лопеса, который удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).

Ранее планировалось, что боксеры встретятся 30 мая, однако поединок был перенесен на неопределенный срок.

2 июня венесуэльского боксер Хорхе Линарес заявил, что Василий Ломаченко победит американца Теофимо Лопеса в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.

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