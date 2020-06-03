Количество больных коронавирус в Киеве увеличилось на 62 человека, - Кличко

3 июня, 2020, 12:11

За второе июня в Киеве зарегистрировали 10 случаев болезни среди медиков

Об этом киевский городской глава Виталий Кличко сообщил на брифинге, передает Еспресо.TV.

"На сегодня в Киеве уже 3 тыс. 133 подтвержденных случая на COVID-19", - отметил мэр.

Среди больных 38 женщин в возрасте от 24 до 95 лет и три девочки пяти, семи и десяти лет 16 мужчин от 30 до 83 лет и пятеро мальчиков от 3 до 14 лет.

За сутки выздоровели 38 человек. Всего болезнь преодолели 756 киевлян.

"Сегодня в больницах столицы от коронавируса лечатся 184 пациентов. В том числе 8 детей. 40 больных в тяжелом состоянии, трое - подключены к аппаратам вентиляции легких. Также в стационарах находятся 84 жителя города с подозрением на коронавирус. Среди них - 10 детей", - отметил мэр.

Напомним, за первое июня в Киеве обнаружили 28 новых случаев вируса

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