 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКоличество больных коронавирус в Киеве увеличилось на 62 человека, - Кличко

Количество больных коронавирус в Киеве увеличилось на 62 человека, - Кличко


фото: klichko.org
За второе июня в Киеве зарегистрировали 10 случаев болезни среди медиков

Об этом киевский городской глава Виталий Кличко сообщил на брифинге, передает Еспресо.TV.

"На сегодня в Киеве уже 3 тыс. 133 подтвержденных случая на COVID-19", - отметил мэр.

Среди больных 38 женщин в возрасте от 24 до 95 лет и три девочки пяти, семи и десяти лет 16 мужчин от 30 до 83 лет и пятеро мальчиков от 3 до 14 лет.

За сутки выздоровели 38 человек. Всего болезнь преодолели 756 киевлян.

"Сегодня в больницах столицы от коронавируса лечатся 184 пациентов. В том числе 8 детей. 40 больных в тяжелом состоянии, трое - подключены к аппаратам вентиляции легких. Также в стационарах находятся 84 жителя города с подозрением на коронавирус. Среди них - 10 детей", - отметил мэр.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

3 июня, 2020 среда

больше новостей

3 июня, 2020 среда

2 июня, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать