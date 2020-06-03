Холифилд назвал имена чемпионов, с которыми сразится после возвращения на ринг

3 июня, 2020, 10:44

Бывший чемпион мира Эвандер Холифилд заявил, что после возвращения на ринг планирует встретиться с Майком Тайсоном, Ленноксом Льюисом и Риддиком Боу

Об этом сообщает The Sun.

По словам 57-летнего Холифилда, который готовится к возвращению на ринг, он планирует проводить бои только против своих сверстников, с которыми он боксировал в лучшие годы карьеры. В частности, американец намерен еще раз встретиться с другими бывшими абсолютными чемпионами мира в супертяжелом весе из США Риддиком Боу и Майком Тайсоном, а также британцем Ленноксом Льюисом, если его удастся уговорить вернуться на ринг.

"Лучше делать это с теми, кто выступал в одни годы с тобой. Я не хочу боксировать с кем-то, кто пытается сделать себе имя на этом. Люди хотят увидеть на ринге меня с Риддиком Боу, естественно, с Майком Тайсоном, и возможно с Ленноксом Льюисом. Это было бы хорошо", - сказал Холифилд.

Напомним, 7 мая Эвандер Холифилд заявил, что готов провести третий бой с Майком Тайсоном.

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