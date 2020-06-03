 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортКапитан "Реала" поразил ударом бисиклетой на тренировке

Капитан "Реала" поразил ударом бисиклетой на тренировке


фото: Getty Images
Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос выполнил впечатляющий удар удар бисиклетой на тренировке

Видео футболист опубликовал в Instagram.

Удар через себя от 34-летнего защитника сборной Испании вызвал бурю эмоций партнеров.

В текущем сезоне Серхио Рамос провел 34 матча и забил 7 голов. С мадридским "Реалом" центрбэк четыре раза выигрывал Лигу Чемпионов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#WaitForIt #HalaMadrid

Сообщение, распространенный Sergio Ramos (@sergioramos)

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

3 июня, 2020 среда

больше новостей

3 июня, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать