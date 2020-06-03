Капитан "Реала" поразил ударом бисиклетой на тренировке

3 июня, 2020, 20:20

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос выполнил впечатляющий удар удар бисиклетой на тренировке

Видео футболист опубликовал в Instagram.

Удар через себя от 34-летнего защитника сборной Испании вызвал бурю эмоций партнеров.

В текущем сезоне Серхио Рамос провел 34 матча и забил 7 голов. С мадридским "Реалом" центрбэк четыре раза выигрывал Лигу Чемпионов.