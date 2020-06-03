Капитан "Реала" поразил ударом бисиклетой на тренировке
3 июня, 2020, 20:20
Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос выполнил впечатляющий удар удар бисиклетой на тренировке
Видео футболист опубликовал в Instagram.
Удар через себя от 34-летнего защитника сборной Испании вызвал бурю эмоций партнеров.
В текущем сезоне Серхио Рамос провел 34 матча и забил 7 голов. С мадридским "Реалом" центрбэк четыре раза выигрывал Лигу Чемпионов.
- 30 марта стало известно, что Серхио Рамос не может договориться о новом контракте с испанским клубом.