Кабмин разрешил с 5 июня открыть рестораны и отменить самоизоляцию для людей от 60 лет

3 июня, 2020, 15:12

Кабинет министров разрешил с 5 июня работу заведений общественного питания, проведение религиозных мероприятий, а также отменил требование о соблюдении режима самоизоляции для лиц в возрасте от 60 лет

Решение принято на заседании правительства 3 июня, сообщает Укринформ.

"Проектом постановления Кабинета министров о внесении изменений в постановление Кабинета министров от 20 мая 2020 года №392 предлагается разрешить с 5 июня 2020 года работу заведений общественного питания, в том числе прием посетителей в помещениях при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. Разрешить проводить религиозные мероприятия на открытом воздухе при условии соблюдения религиозной организацией физической дистанции между участниками не менее 1,5 метра и в помещении при пребывании не более одного человека на 5 кв. метров площади здания", - сказал министр здравоохранения Максим Степанов, представляя соответствующий проект.

По его словам, изменения предусматривают отменить с 5 июня требование самоизоляции для лиц в возрасте от 60 лет.

В то же время, предлагается ограничить деятельность заведений оздоровления и отдыха детей и разрешить проведение аккредитации образовательных программ, по которым осуществляется подготовка соискателей высшего образования, в удаленном режиме, а также принятие решения об условной аккредитации образовательных программ без проведения или с частичным проведением аккредитационной экспертизы в 1 сентября 2020 года.

"Также планируется предусмотреть, что в случае несоответствия эпидемической ситуации в регионе признакам для ослабления противоэпидемических мер в течение трех дней подряд региональная комиссия ТЭП и ЧС собирается вне очереди и принимает решение об отмене ослабления некоторых противоэпидемических мерй, исходя из противоэпидемической ситуации в регионе", - сказал Степанов .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .