Кабмин разрешил регистрировать земельные участки любому кадастру, независимо от места расположения

3 июня, 2020, 19:29

Кабинет министров принял постановление, позволяющее принимать решение о регистрации земельного участка любому государственному кадастровому регистратору, выбранному по принципу случайности системой Государственного земельного кадастра

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в Facebook.

"На заседании правительства принято постановление, которое вводит принцип экстерриториальности в государственной регистрации земельных участков. Это означает, что отныне решение о регистрации земельного участка может быть принято любым государственным кадастровым регистратором, выбранным по принципу случайности системой Государственного земельного кадастра", - говорится в сообщении.

Как отмечается, документ разработан для повышения уровня доступности, открытости и прозрачности при предоставлении государственной услуги по государственной регистрации земельного участка.

В частности, совершенствуются следующие процедуры: процедура регистрации земельного участка сокращается с 14 до 7 рабочих дней реализуется принцип экстерриториальности при предоставлении соответствующей услуги; устраняются причины, обусловливающие необходимость неоднократных обращений заявителей с заявлениями и документами через центр предоставления административных услуг в государственные кадастровые регистраторы (в случае отказа в государственной регистрации).

По информации министерства, постановлением совершенствуется механизм исправления ошибок в сведениях Государственного земельного кадастра, в частности, путем предоставления сертифицированным инженерам-землеустроителям полномочий по исправлению ошибок в применении систем координат земельных участков (в том числе ошибок, возникших при пересчете из одной системы координат в другую), которые были сформированы до 1 января 2013 года.