Кабмин одобрил указ Зеленского о введении Дня фермера

3 июня, 2020, 16:46

3 июня на заседании правительства одобрили проект указа президента об установлении в Украине праздника - Дня фермера

Об этом сообщают Буквы.

Праздник был назначен на 19 июня.

Отмечается, что дата 19 июня была выбрана в связи с принятием в этот день в 2003 году Закона Украины "О фермерском хозяйстве".

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Это вторая попытка ввести празднование Дня фермера на общегосударственном уровне. Соответствующий проект указа был одобрен на заседании Правительства 11 октября 2017 года, но тогда он не был подписан.

Также в пояснительной записке отмечается, что сейчас в стране зарегистрировано 47 тыс. субъектов по организационно-правовой форме "фермерское хозяйство", что составляет 62% от общего количества субъектов, занятых в аграрном секторе.

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