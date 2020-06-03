Государственное и коммунальное имущество в Украине будут отдавать в аренду исключительно через электронные аукционы, - решение правительства

3 июня, 2020, 21:14

Кабмин утвердил новый порядок передачи государственного и коммунального имущества в аренду

Об этом сообщает Правительственный портал.

Новые механизмы предусматривают передачу имущества исключительно через электронную торговую систему.

Решение направлено на упрощение процедур аренды, обеспечение равного доступа арендаторов к имуществу, предотвращение злоупотреблений и усиление общественного контроля.

"Проведение эффективных, прозрачных аукционов обеспечит увеличение поступлений в государственный и местный бюджеты. В свою очередь, это будет способствовать развитию рыночной среды и, как следствие, увеличению количества рабочих мест и самозанятости населения", - отметил министр развития экономики Игорь Петрашко.

Новый порядок распространяется на передачу в аренду государственного и коммунального имущества, находящегося на балансе государственных и коммунальных предприятий, государственных и местных органов и тому подобное.