Государственное и коммунальное имущество в Украине будут отдавать в аренду исключительно через электронные аукционы, - решение правительства
Об этом сообщает Правительственный портал.
Новые механизмы предусматривают передачу имущества исключительно через электронную торговую систему.
Решение направлено на упрощение процедур аренды, обеспечение равного доступа арендаторов к имуществу, предотвращение злоупотреблений и усиление общественного контроля.
"Проведение эффективных, прозрачных аукционов обеспечит увеличение поступлений в государственный и местный бюджеты. В свою очередь, это будет способствовать развитию рыночной среды и, как следствие, увеличению количества рабочих мест и самозанятости населения", - отметил министр развития экономики Игорь Петрашко.
Новый порядок распространяется на передачу в аренду государственного и коммунального имущества, находящегося на балансе государственных и коммунальных предприятий, государственных и местных органов и тому подобное.
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