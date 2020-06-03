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Espreso.tvОбществоGoogle за нарушение конфиденциальности получила иск на $5 млрд

Google за нарушение конфиденциальности получила иск на $5 млрд

В США компания Google получила иск на $5 млрд за нарушение конфиденциальности пользователей путем отслеживания их действий даже в режиме инкогнито

Об этом сообщает ВВС.

"Компании Google предъявили иск в США в связи с незаконным нарушением конфиденциальности пользователей путем отслеживания людей, даже если они пользуются браузером в режиме инкогнито", - говорится в сообщении.

По словам юристов фирмы Boies Schiller Flexner, которая подала иск во вторник в федеральный суд в Сан-Хосе, штат Калифорния, в групповой иск входят "миллионы" пользователей, которые с 1 июня 2016 г. пользовались браузером Google в режиме инкогнито.

От Google и владельца Alphabet требуют не менее $5 млрд.

В самой компании Google отрицают незаконность своих действий и заявляют, что поисковая система заранее предупреждает о данных, которые она собирает в режиме инкогнито.

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