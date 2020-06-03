Google за нарушение конфиденциальности получила иск на $5 млрд
Об этом сообщает ВВС.
"Компании Google предъявили иск в США в связи с незаконным нарушением конфиденциальности пользователей путем отслеживания людей, даже если они пользуются браузером в режиме инкогнито", - говорится в сообщении.
По словам юристов фирмы Boies Schiller Flexner, которая подала иск во вторник в федеральный суд в Сан-Хосе, штат Калифорния, в групповой иск входят "миллионы" пользователей, которые с 1 июня 2016 г. пользовались браузером Google в режиме инкогнито.
От Google и владельца Alphabet требуют не менее $5 млрд.
В самой компании Google отрицают незаконность своих действий и заявляют, что поисковая система заранее предупреждает о данных, которые она собирает в режиме инкогнито.
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