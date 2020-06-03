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Espreso.tvСпортФутболисты "Барселоны" отказались от повторного снижения зарплаты

Футболисты "Барселоны" отказались от повторного снижения зарплаты


фото: Getty Images
Футболисты испанской "Барселоны" не согласились на повторное снижение заработной платы

Об этом сообщает RAC1.

В конце мая президент "Барсы" Жозеп Бартомеу снова попросил игроков отказаться от части зарплаты, чтобы помочь клубу в условиях финансового кризиса, который вызвала пандемия коронавируса.

В течение трех последних месяцев "Барселона" сэкономила более 40 млн евро, благодаря тому, что все футболисты отказались от 17% своей зарплаты.

По информации источника, клуб хотел сэкономить еще 10 млн евро, если бы футболисты снова отказались от части зарплаты, однако игроки отказались.

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