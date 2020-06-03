Футболисты "Барселоны" отказались от повторного снижения зарплаты
3 июня, 2020, 14:18
Футболисты испанской "Барселоны" не согласились на повторное снижение заработной платы
Об этом сообщает RAC1.
В конце мая президент "Барсы" Жозеп Бартомеу снова попросил игроков отказаться от части зарплаты, чтобы помочь клубу в условиях финансового кризиса, который вызвала пандемия коронавируса.
В течение трех последних месяцев "Барселона" сэкономила более 40 млн евро, благодаря тому, что все футболисты отказались от 17% своей зарплаты.
По информации источника, клуб хотел сэкономить еще 10 млн евро, если бы футболисты снова отказались от части зарплаты, однако игроки отказались.
- 2 июня стал известно, что пять футболистов и два тренера "Барселоны" переболели коронавирусом.