Есть смысл голосовать закон о Киеве до проведения выборов, - Корниенко

3 июня, 2020, 12:37

Законопроект "О городе Киеве - столице Украины" получил много замечаний от Главного научно-экспертного управления Рады - более тысячи поправок делают невозможным голосование на текущей сессии

Об этом первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал в комментарии "РБК-Украина".

"Законопроект "О столице" вышел на второе чтение. Впрочем, позиция группы авторов, в которую я вхожу, о том, что нам предстоит вернуться к нему еще раз ... На этой сессии я вижу перспективы возвращения его в комитет, чтобы мы его доработали ", - отметил Корниенко, отметив, что Раде до каникул осталось три пленарных недели, а затем вернуться к законопроекту смогут не раньше сентября.

"В начале следующей сессии будет возможно его вынести проголосовать. Потому что есть смысл его голосовать до проведения выборов для того, чтобы новоизбранный Киевсовет работал уже в новом формате", - пояснил он

Корниенко добавил, что среди авторов есть группа нардепов, которые считают, что надо успеть на этой сессии, но это маловероятно.

Напомним, 3 октября 2019 г. Верховная Рада Украины приняла законопроект о столице №2143-3 за основу в первом чтении.

Планируется, что киевский городской глава будет возглавлять Киевский магистрат - исполнительный орган Киевского городского совета, председательствовать на заседаниях Киевского городского совета, а глава Киевской городской государственной администрации будет осуществлять надзор за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления и координировать деятельность территориальных органов центральных органов исполнительной власти.

Отметим, Конституционный суд еще в 2003 году дал разъяснения, что мэром столицы и главой КГГА должен быть один человек.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb