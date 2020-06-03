Дожди с грозами и град: синоптик рассказала о погоде 4 июне и сообщила о потеплении

3 июня, 2020, 15:49

4 июня в Украине ожидается +17...+22°C, в конце недели столбики термометров достигнут +30°C

Об этом в Telegram сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Да, завтра в большинстве областей Украины пройдут грозовые дожди. При грозах возможен локальный град", - отметила синоптик.

На Востоке Украины и в южной части осадков не предвидится. Кроме Одесской области - там в четверг вероятность дождей.

Ветер с юго-запада, 5-10 м/с.

Температура воздуха завтра повысится, повсюду в дневные часы ожидается +17...+22°C. Но ночью ожидается только +5...+10°C, на юге до +13°C.

В Киеве 4-го июня пройдут дожди с периодическими грозами.

"При грозе возможен порывистый ветер и даже в отдельных районах град. Ближайшей ночью в столице +8...+10°C, завтра днем потеплеет до +18...+20°C", - сообщила Диденко.

По словам Натальи Диденко, до конца недели потепление в Украине усилится, столбики термометров будут достигать +20...+28°C, а в выходные на юге, на востоке и в Днепропетровской области местами до +30°C.

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