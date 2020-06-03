Добрынский не был похищен, он не сопротивлялся, - Бутусов о видео попадания в плен солдата на границе с Крымом

3 июня, 2020, 08:33

Журналист Юрий Бутусов заявил, что выложенное видео российских СМИ показывает, что военный Добрынский, который попал в плен на границе с Крымом, добровольно пересек админграницу полуострова

Об этом он сообщил в Facebook.

Журналист отметил, что на видео видно, что солдат Добрынский добровольно пересекает админграницу в направлении Крымского полуострова.

"Российские СМИ выложили видео добровольного перехода солдата 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Евгения Добрынского на российские позиции в Крыму. Видно, что Добрынский идет к россиянам сам, размахивая руками и явно в неадекватном состоянии. Напомню, сначала Военная служба правопорядка заявила, что Добрынский "был похищен", - сообщил Бутусов.

Журналист отметил, что впоследствии командование Десантно-штурмовых войск заявило, что Добрынский был похищен, а на земле обнаружены "следы борьбы". При этом КДШВ отметило, что Добрынский нес службу с оружием.

"Евгений Добрынский, судя по всему, был неадекватен и двигался под воздействием алкоголя или наркотиков. Добрынский не был похищен. Он не сопротивлялся врагу. Добрынский говорит, что не был на задании, и поэтому был невооружен. А ВСП и КДШВ заявили, что он был на задании и нес службу на наблюдательном пункте - то есть оставил там свое оружие", - отметил Бутусов.

По словам Бутусова, в ближайшее время Добрынского вернут в Украину и станет известна полная информация.

"Надеюсь, полное расследование его действий произойдет в кратчайшие сроки, и мы узнаем полную информацию, касающуюся этого скандала. Но дело Добрынского - это просто один из многих резонансных сигналов, которые показывают критическое состояние сил обороны и необходимость скорейших изменений", - добавил он.

Напомним, пресс-служба управления ФСБ в оккупированном Крыму обнародовала видео, на котором, по утверждению оккупантов, изображен момент попадания в плен украинского военного Евгения Добрынского с 95-й бригады ДШВ.

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