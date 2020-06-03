Дело Гладковского: САП и НАБУ завершили расследование

3 июня, 2020, 15:32

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро закончили следствие по делу бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского

Об этом сообщила пресс-служба САП в Facebook.

"Завершено досудебное расследование по делу в отношении бывшего первого заместителя секретаря СНБО, экс-замминистра обороны и директора департамента Министерства обороны, подозреваемых в нанесении ущерба государству на общую сумму 17,44 млн гривен... Материалы открыты подозреваемым и их защитникам. После чего обвинительный акт будет направлен в высший антикоррупционный суд", - говорится в сообщении.

По версии следствия, Гладковский добился включения ПАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс", совладельцем которой он был, в государственный оборонный заказ. В дальнейшем у дочернего предприятия компании - "Автосборочный завод №2" - на государственные средства были закуплены грузовики повышенной проходимости МАЗ 6317 (Богдан 6317) по завышенной цене.

Следователи утверждают, что чиновников не остановило даже несоответствие автомобилей требованиям правительства по уровню локализации.

"Компания согласилась довести уровень локализации до 20% к концу 2017 года и дальнейшее его увеличение до 30% в течение трех лет. Однако условия эти так и не выполнила, незаконно переведя расходы по увеличению уровня локализации на бюджет", - говорится в сообщении.

Кроме того, договор между Минобороны и компанией-производителем предусматривал частичную предоплату, а также фиксирование цены товаров. Вопреки этому условию, цена за товары была увеличена и ответственные за проведение закупки чиновники ее согласовали, предварительно согласовав этот вопрос с заместителем министра. Как следствие, фирме незаконно переплатили 17,44 млн гривен.