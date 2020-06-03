Цены на фрукты и ягоды значительно выросли по сравнению с предыдущим годом - Украинская плодоовощная ассоциация

3 июня, 2020, 18:54

Цены на основные фрукты и ягоды в Украине из-за неблагоприятных погодных условий в этом году значительно выше, чем в 2019 году

Об этом сообщает Украинская плодоовощная ассоциация (УПОА).

По данным ассоциации, больше всего подорожали клубника, черешня и яблоко.

"Больше всего, по состоянию на начало июня, выросли оптовые цены на землянику садовую (клубнику) - в среднем в 2,6 раза. Главной причиной, по мнению специалистов Украинской плодоовощной ассоциации, стало влияние неблагоприятных погодных условий на урожай ягоды. Несколько волн заморозков, последняя из которых была во второй половине мая, чего раньше никогда не было в истории, уничтожили значительную часть урожая. Поэтому предложение земляники резко снизилось по отношению к прошлогоднему показателю, а цены, соответственно, остаются высокими. Ситуация осложняется прохладной и пасмурной погодой в большинстве производственных регионов, что оттягивает сезон созревания ягоды", - говорится в сообщении.

В ассоциации отмечают, что снижение урожая клубники и высокий уровень цен могут оказать негативное влияние на перспективы экспорта этой ягоды в замороженном виде.

"Почти так же резко, как и земляника, подорожали черешня и яблоко. О том, что основная часть урожая черешни погибла в результате заморозков, отмечалось ранее. Это и является главной причиной высоких цен на нее - этих фруктов просто слишком мало, и купить черешню оптом не так уж и просто. Также негативное влияние на урожай и его качество оказывают обильные осадки, прошедшие в большинстве регионов страны в последние две недели", - говорится в сообщении.

В УПОА отмечают, что цены на яблоки оставались высокими весь сезон из-за снижения их урожая в 2019 году.

Цены на грушу за год выросли на 30-35%

В то же время, по данным плодоовощной ассоциации, из импортных фруктов меньше всего выросли цены на бананы.

"Фактически банан за год подорожал в среднем на 2-4% в торговле, что делает его наиболее доступным после яблока фруктом. Цены на лимон сейчас в среднем на 25% выше, чем годом ранее, а на апельсин - на 40%. Спрос на эти фрукты резко вырос в разгар пандемии коронавируса, поэтому цены на них также остаются достаточно высокими", - говорится в сообщении.