Больше тестов - более больных: Садовый о вспышке коронавируса на Львовщине
3 июня, 2020, 10:14
Садовый считает, что к увеличению количества заболеваний также добавилась вспышка коронавируса в ФК "Карпаты"
Об этом мэр Львова Андрей Садовый написал в Facebook.
"За последние сутки лаборатории сделали 500 ПЦР-анализов. Имеем 96 положительных результатов. Объяснение такого количества простое: больше тестов - более больных. Количественно это рекорд для Львовщины. Но это также и большое количество сделанных исследований. В соотношении больных 19%, то есть не больше определенной нормы ", - написал Садовый.
По его словам, к сегодняшнему результату также добавилась вспышка заболевания в ФК «Карпаты».
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- Напомним, что по данным Минздрава, 2 июня в Украине обнаружили 483 новых случая заболевания коронавирусом.