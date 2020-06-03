 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоБольше тестов - более больных: Садовый о вспышке коронавируса на Львовщине

Больше тестов - более больных: Садовый о вспышке коронавируса на Львовщине

Садовый считает, что к увеличению количества заболеваний также добавилась вспышка коронавируса в ФК "Карпаты"

Об этом мэр Львова Андрей Садовый написал в Facebook.

"За последние сутки лаборатории сделали 500 ПЦР-анализов. Имеем 96 положительных результатов. Объяснение такого количества простое: больше тестов - более больных. Количественно это рекорд для Львовщины. Но это также и большое количество сделанных исследований. В соотношении больных 19%, то есть не больше определенной нормы ", - написал Садовый.

По его словам, к сегодняшнему результату также добавилась вспышка заболевания в ФК «Карпаты».

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

3 июня, 2020 среда

2 июня, 2020 вторник

больше новостей

3 июня, 2020 среда

2 июня, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать