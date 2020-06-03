Беспорядки в США: участники беспорядков избили украинскую журналистку, она в больнице

3 июня, 2020, 10:37

Журналистка "Голоса Америки" Кристина Шевченко подверглась нападению во время съемок беспорядков в американском городе Санта-Моника

Как сообщила Шевченко в Facebook, нападение случилось, когда она снимала сюжет для программы Chastime.

"Итак, снимала я различные протесты в Украине, но "получила по башке" на американском. В Санта-Монике снимала видео, как активисты-лутеры ворвались в магазин. Где-то 10 минут никто не трогал, а затем момент - и в глазах потемнело от удара кулаком в темя", - написала Шевченко.

"Я вырубилась на несколько секунд и упала. Штатив с камерой также упали мне на стопу. Я начала кричать, что я пресса, и мне удалось встать на одну ногу. Далее начала, подпрыгивая, идти к машине, одна женщина мне помогла. Полиции не было", - рассказала журналистка.

По ее словам, нападавший - афроамериканец - хотел забрать камеру. Полиции при этом не было.

"Кроме меня в больнице были другие люди с протестов, травмированные кирпичом или осколками. Врачи не успевали всех обслуживать. Ударил меня афроамериканский парень, свидетели слышали, как перед ударом он закричал: "Давай украдем у нее камеру". Ну и то, что у меня белый цвет кожи, имхо, сыграло роль. Нападавшего успела даже снять, вот так вот. Теперь я на костылях и в гипсе", - добавила она.

Медики диагностировали у Шевченко перелом двух пальцев на ноге и легкую травму головы.

Позже сообщение в Facebook стало недоступно для просмотра. Осталось отснятое видео, в сюжете на второй минуте можно увидеть лицо нападающего.

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Напомним, что в Миннеаполисе вспыхнули массовые протесты, переросшие в беспорядки, из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда вскоре после его задержания местными правоохранителями за подделку документов. Один из полицейских прижал его голову к асфальту, нажав коленом на горло. По словам правоохранителей, Флойд сопротивлялся при задержании и находился под воздействием наркотиков.

Беспорядки распространились на всю территорию США. Участники беспорядков атакуют полицейские участки, совершают поджоги и грабят магазины .

Трамп заявил о намерении признать террористической организацией движение "Антифа ", объединяющее ряд леворадикальных организаций на фоне массовых беспорядков, которые охватили многие американские города.