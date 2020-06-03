Беспорядки в США: министр обороны призвал военных быть "аполитичными"

3 июня, 2020, 09:23

Министр обороны США Марк Эспер призвал военных оставаться "аполитичными" и заявил, что Пентагон хочет защитить право граждан на протест и мирные собрания

Об этом передает Радио Свобода.

Министр обороны США Марк Эспер призвал военных оставаться "аполитичными в эти турбулентные дни" и заявил, что Пентагон хочет защитить право граждан на протест и мирные собрания.

Накануне Эспер употребил словосочетание "боевое пространство", чтобы описать места проведения протестов. Поэтому его подвергли критике. В частности, генерал в отставке Мартин Демпси написал в Twitter: "Америка - не поле битвы. Наши соотечественники - не враги".

America's military, our sons and daughters, will place themselves at risk to protect their fellow citizens. Their job is unimaginably hard overseas; harder at home. Respect them, for they respect you. America is not a battleground. Our fellow citizens are not the enemy. #BeBetter - GEN (R) Martin E. Dempsey (@Martin_Dempsey) June 1, 2020

Напомним, в Миннеаполисе, США, вспыхнули массовые протесты, переросшие в беспорядки, из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда вскоре после его задержания местными правоохранителями за подделку документов. Один из полицейских прижал его голову к асфальту, нажав коленом на горло. По словам правоохранителей, Флойд сопротивлялся при задержании и находился под воздействием наркотиков.

Участники беспорядков атаковали полицейские участки , устраивали поджоги и ограбления магазинов.

В столице США Вашингтоне объявлен комендантский час .

1 июня жители нескольких городов Великобритании, в том числе Лондона, вышли на улицы , возмущенные убийством в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.

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