Беспорядки в США: Facebook закрыл группы, в которых призывали идти на протесты с оружием

3 июня, 2020, 09:09

Социальная сеть Facebook закрыла несколько групп, участники которых призывали нести оружие на акции протеста в США

Об этом сообщает CNN .

Компания Facebook закрыла несколько групп, участники которых призывали нести оружие на акции протеста в США.

Отмечается, что участники групп обсуждали вопрос о доставке оружия на акции протеста, начавшиеся в США из-за гибели Джорджа Флойда после его задержания полицией города Миннеаполис.

Сначала в Facebook наблюдали, как люди, связанные с группами, обсуждали такие действия. А потом закрыли эти группы.

Сотрудники Facebook сообщили, что компания также примет меры в отношении людей, использующих платформу для организации насилия.

Напомним, в Миннеаполисе, США, вспыхнули массовые протесты , переросшие в беспорядки, из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда вскоре после его задержания местными правоохранителями за подделку документов. Один из полицейских прижал его голову к асфальту, нажав коленом на горло. По словам правоохранителей, Флойд сопротивлялся при задержании и находился под воздействием наркотиков.

Участники беспорядков атаковали полицейские участки, устраивали поджоги и ограбления магазинов.

В столице США Вашингтоне объявлен комендантский час.

1 июня жители нескольких городов Великобритании, в том числе Лондона, вышли на улицы , возмущенные убийством в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb