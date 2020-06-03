Арахамия предположил, что Рада назначит трех новых министров и вице-премьера 4 июня

3 июня, 2020, 16:11

Председатель фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия надеется, что 4 июня Верховная Рада назначит 3 новых министров и вице-премьера по вопросам евроинтеграции

Об этом он сказал на брифинге, передает УП.

"Я думаю, что не стоит ждать никакого недоверия правительству. Одиночные кадровые вопросы и ротации можно точно ждать, я думаю. Именно на этой неделе, я надеюсь, у нас будет три новых министра: это министр защиты окружающей среды, это министр образования, министр культуры и вице-премьер по вопросам европейской интеграции. Я думаю, что будут четыре человека, которые будут проголосованы", - сказал он.

Арахамия считает, что соответствующие назначения в Раде проголосуют в четверг, 4 июня.