Зеленский подписал указ о создании Консультативного совета по делам ветеранов войны

2 июня, 2020, 15:03

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"С целью, обеспечения защиты прав, свобод и законных интересов ветеранов войны, членов семей погибших (умерших) защитников Украины и участников боевых действий на территории других государств, а также лиц, незаконно находящихся на временно оккупированной территории Украины, в соответствии с пунктом 28 ч. 1 ст. 106 Конституции Украины постановляю: образовать Консультативный совет по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины как консультативно-совещательный орган при президенте Украины. Назначить Куницына Сергея Владимировича председателем Консультативного совета ", - говорится в сообщении.

Президент также поставил утвердить персональный состав Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины. В состав совета вошли представители общественных организаций ветеранов и участников боевых действий

Отметим, Сергей Куницын был председателем Совета министров Крыма, экс-председатель Севастопольской городской государственной администрации, работал представителем президента Украины в АРК, был народным депутатом Украины I, VII, VIII созывов.

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