Ирина Геращенко: "Европейская Солидарность" требует реакции руководства парламента на незаконные действия ГБР во время штурма Музея Гончара
"На прошлой неделе Украина попала на страницы мировых газет с ужасной историей о захвате ГБР национального Музея Гончара. Мы понимаем, что нынешняя власть мало знает об этом культовом месте, потому что наша власть собирается переписывать закон о языке, она уже говорит о гибкости в вопросах евроатлантической интеграции вместо того, чтобы бороться за наш евроатлантический путь. Но во время захвата музея ГБР возбудила как минимум пять статей Уголовного кодекса: начиная от препятствования журналистам, адвокатам, народным депутатам Украины и заканчивая превышением служебных полномочий и тем, что без санкции суда ворвались в помещение ", - отметила сопредседатель фракции.
"Мы направили соответствующее письмо на руководство парламента, потому что это уже не первый случай, когда грубо нарушаются права нардепов и на это нет никакой реакции, и ждем заседаний профильных комитетов по вопросам культуры, свободы слова, где будут рассмотрены эти вопросы", - отметила Геращенко.
"В безопасности сих пор не чувствуют себя не только оппозиционеры, но и вся страна. Тот ужас, который происходит сегодня по полицейским участкам в стране, ответственность за эти" лихие девяностые "несет исключительно президент Зеленский и его команда, которая взяла на себя ответственность и за это правительство, и за министров в этом правительстве. Обратите внимание, уже полгода наша команда не может добиться, чтобы в повестке дня стояла ВСК по вопросам убийства Шеремета, где профильный министр и президент назначили убийц, хотя дело в суде распадается. Мы требуем, чтобы эта ВСК стояла в повестке дня ", - добавила сопредседатель фракции" Европейская Солидарность ".
"Наша промышленность стоит, наша экономика в стагнации, наше правительство в неадеквате и вообще предприятия убиты, никто во власти не занимается борьбой за страну, за рынки сбыта, а власть переключилась на борьбу с оппозицией. Когда весь мир смотрит в будущее, мы остаемся в "лихих 90-х" не только по ситуации с безопасностью ", - отметила Ирина Геращенко.