Ирина Геращенко: "Европейская Солидарность" требует реакции руководства парламента на незаконные действия ГБР во время штурма Музея Гончара

2 июня, 2020, 10:10

Фракция "Европейская Солидарность" требует реакции руководства парламента на незаконные действия ГБР во время штурма Музея Гончара. Об этом сказала сопредседатель фракции Ирина Геращенко во время выступления на согласительном совете

"На прошлой неделе Украина попала на страницы мировых газет с ужасной историей о захвате ГБР национального Музея Гончара. Мы понимаем, что нынешняя власть мало знает об этом культовом месте, потому что наша власть собирается переписывать закон о языке, она уже говорит о гибкости в вопросах евроатлантической интеграции вместо того, чтобы бороться за наш евроатлантический путь. Но во время захвата музея ГБР возбудила как минимум пять статей Уголовного кодекса: начиная от препятствования журналистам, адвокатам, народным депутатам Украины и заканчивая превышением служебных полномочий и тем, что без санкции суда ворвались в помещение ", - отметила сопредседатель фракции.

"Мы направили соответствующее письмо на руководство парламента, потому что это уже не первый случай, когда грубо нарушаются права нардепов и на это нет никакой реакции, и ждем заседаний профильных комитетов по вопросам культуры, свободы слова, где будут рассмотрены эти вопросы", - отметила Геращенко.

"В безопасности сих пор не чувствуют себя не только оппозиционеры, но и вся страна. Тот ужас, который происходит сегодня по полицейским участкам в стране, ответственность за эти" лихие девяностые "несет исключительно президент Зеленский и его команда, которая взяла на себя ответственность и за это правительство, и за министров в этом правительстве. Обратите внимание, уже полгода наша команда не может добиться, чтобы в повестке дня стояла ВСК по вопросам убийства Шеремета, где профильный министр и президент назначили убийц, хотя дело в суде распадается. Мы требуем, чтобы эта ВСК стояла в повестке дня ", - добавила сопредседатель фракции" Европейская Солидарность ".

"Наша промышленность стоит, наша экономика в стагнации, наше правительство в неадеквате и вообще предприятия убиты, никто во власти не занимается борьбой за страну, за рынки сбыта, а власть переключилась на борьбу с оппозицией. Когда весь мир смотрит в будущее, мы остаемся в "лихих 90-х" не только по ситуации с безопасностью ", - отметила Ирина Геращенко.