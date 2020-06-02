Во всех областях Украины, кроме трех, введенный адаптивный карантин

2 июня, 2020, 13:16

Адаптивный карантин введен во всех областях Украины, кроме трех: Львовской, Ровенской и Черновицкой

Об этом сообщили на традиционной селекторном совещании по противодействию распространению коронавируса, передает пресс-служба Oфису президента.

"Адаптивный карантин введен во всех областях Украины, кроме трех: Львовской, Ровенской и Черновицкой, и почти везде произошел переход к третьему этапу смягчения ограничительных мер", - говорится в сообщении.

На совещании также было отмечено, что после начала внедрения карантинных смягчений значительных вспышек болезни в стране не произошло. К тому же в Украине держится плато заболеваемости. За минувшие сутки выписаны 388 человек, а заболели - 328.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb .