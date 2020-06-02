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Espreso.tvОбществоВАКС еще на два месяца отстранил голову Черновицкого облсовета Мунтяна

ВАКС еще на два месяца отстранил голову Черновицкого облсовета Мунтяна


фото: slovoidilo
Высший антикоррупционный суд еще на 2 месяца отстранил от должности председателя Черновицкого областного совета Ивана Мунтяна, подозреваемого в получении взятки

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС в Facebook.

"Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство прокурора САП и продолжил отстранения от занимаемой должности в связи с привлечением к уголовной ответственности председателя Черновицкого областного совета, который подозревается в получении неправомерной выгоды за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса", - говорится в сообщении.

Мунтяна отстранили до 1 августа.

Также, ВАКС к этой дате продолжил процессуальные обязанности, возложенные на голову Черновицкого облсовета. В частности, являться по каждому требованию к детективу, прокурору и в суд; не отлучаться из г. Черновцы и Черновицкой области без разрешения детектива, прокурора или суда; сообщать об изменении своего места жительства и места работы.

А также воздерживаться от общения со вторым подозреваемым по делу и определенными в постановлении свидетелями; сдать на хранение паспорта для выезда за границу и носить электронное средство контроля.

  • 28 февраля Апелляционная палата ВАКС отстранила голову Черновицкого областного совета Мунтяна, подозреваемого в получении взятки, от занимаемой должности в связи с проведением расследования к нему.
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