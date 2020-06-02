В Украине заработало приложение, которое помогает сортировать отходы и экономить
Об этом в Facebook рассказал основатель программы Артем Миргородский.
Пользователю следует внести в приложение информацию о покупках еды и объеме органических отходов. BioBin обрабатывает эти данные и показывает, сколько потрачено денег на продукты по категориям. Он оценивает пользу, которую пользователь принес природе, а также формирует рейтинг.
Также приложение помогает сортировать отходы и организовывать покупку продуктов выгодно. Миргородский утверждает, что средняя киевская семья выбрасывает 20% купленных продуктов - то есть, в среднем на 1000 грн в месяц.
"Уже через 3-4 месяца использования программы динамика уменьшения потерь порадует. Наша семья начала с 22% выброшенных продуктов. Сейчас этот уровень у нас уже составляет 11% и мы можем еще улучшить результат. Экономия от применения BioBin всего за 4 месяца составила 4000 грн ", - сообщил о своем результате основатель BioBin.
Пока приложение могут установить только пользователи Android. Грант на разработку программы предоставил Ukrainian Startup Fund.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine