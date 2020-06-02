В Украине заработало приложение, которое помогает сортировать отходы и экономить

2 июня, 2020, 15:05

В Украине запустили приложение BioBin, которое помогает осуществлять покупку продуктов и сортировкк отходов с пользой для окружающей среды и кошелька

Об этом в Facebook рассказал основатель программы Артем Миргородский.

Пользователю следует внести в приложение информацию о покупках еды и объеме органических отходов. BioBin обрабатывает эти данные и показывает, сколько потрачено денег на продукты по категориям. Он оценивает пользу, которую пользователь принес природе, а также формирует рейтинг.

Также приложение помогает сортировать отходы и организовывать покупку продуктов выгодно. Миргородский утверждает, что средняя киевская семья выбрасывает 20% купленных продуктов - то есть, в среднем на 1000 грн в месяц.

"Уже через 3-4 месяца использования программы динамика уменьшения потерь порадует. Наша семья начала с 22% выброшенных продуктов. Сейчас этот уровень у нас уже составляет 11% и мы можем еще улучшить результат. Экономия от применения BioBin всего за 4 месяца составила 4000 грн ", - сообщил о своем результате основатель BioBin.

Пока приложение могут установить только пользователи Android. Грант на разработку программы предоставил Ukrainian Startup Fund.