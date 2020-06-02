В течение дня оккупанты в Донбассе совершили 7 обстрелов, ранив украинского военного
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Возле Павлополя российские наемники открывали огонь из 82 мм минометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Неподалеку населенных пунктов Богдановка и Старогнатовка враг выпустил 20 мин 82-го калибра, а по защитникам Марьинки применил снайперское оружие.
Защитников Водяного захватчики обстреляли из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Возле Майорска оккупанты вели огонь по позициям Объединенных сил из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а опорные пункты Новозвановки обстреляли из стрелкового оружия.
Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий получил ранения.