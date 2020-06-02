 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ течение дня оккупанты в Донбассе совершили 7 обстрелов, ранив украинского военного

В течение дня оккупанты в Донбассе совершили 7 обстрелов, ранив украинского военного


фото: ap
2 июня вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Возле Павлополя российские наемники открывали огонь из 82 мм минометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку населенных пунктов Богдановка и Старогнатовка враг выпустил 20 мин 82-го калибра, а по защитникам Марьинки применил снайперское оружие.

Защитников Водяного захватчики обстреляли из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Возле Майорска оккупанты вели огонь по позициям Объединенных сил из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а опорные пункты Новозвановки обстреляли из стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий получил ранения.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 июня, 2020 вторник

больше новостей

2 июня, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать