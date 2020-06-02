В течение дня оккупанты в Донбассе совершили 7 обстрелов, ранив украинского военного

2 июня, 2020, 18:16



фото: ap

2 июня вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие