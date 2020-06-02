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Espreso.tvОбществоВ СБУ сообщили, скольким иностранцам запретили въезд в Украину с начала войны с РФ

В СБУ сообщили, скольким иностранцам запретили въезд в Украину с начала войны с РФ

Служба безопасности Украины, начиная с 2014 года, запретила въезд на территорию Украины 9838 иностранным гражданам

Об этом со ссылкой на данные СБУ сообщает Радио Свобода.

В ведомстве добавили, что решение СБУ принимались в интересах национальной безопасности.

"Служба безопасности Украины в пределах своей компетенции принимает решение о запрете въезда в Украину иностранцам или лицам без гражданства в интересах обеспечения национальной безопасности Украины. Так, в период с 2014 по 2020 год СБУ запрещен въезд на территорию Украины 9838 иностранным гражданам, из них в 2020 году - 573 ", - говорится в ответе на запрос.

Гражданами каких стран были указаны лица - в СБУ не уточняют.

В спецслужбе также добавили, что в соответствии с законом, решение о запрете въезда иностранцам на территорию Украины, кроме СБУ, могут принимать также пограничная и миграционная службы.

  • С 2014 года в Службе безопасности выявлено более полутора тысяч предателей.
 
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