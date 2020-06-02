В СБУ сообщили, скольким иностранцам запретили въезд в Украину с начала войны с РФ
2 июня, 2020, 22:30
Гражданами каких стран были указаны лица - в СБУ не уточняют.
Служба безопасности Украины, начиная с 2014 года, запретила въезд на территорию Украины 9838 иностранным гражданам
Об этом со ссылкой на данные СБУ сообщает Радио Свобода.
В ведомстве добавили, что решение СБУ принимались в интересах национальной безопасности.
"Служба безопасности Украины в пределах своей компетенции принимает решение о запрете въезда в Украину иностранцам или лицам без гражданства в интересах обеспечения национальной безопасности Украины. Так, в период с 2014 по 2020 год СБУ запрещен въезд на территорию Украины 9838 иностранным гражданам, из них в 2020 году - 573 ", - говорится в ответе на запрос.
В спецслужбе также добавили, что в соответствии с законом, решение о запрете въезда иностранцам на территорию Украины, кроме СБУ, могут принимать также пограничная и миграционная службы.
- С 2014 года в Службе безопасности выявлено более полутора тысяч предателей.