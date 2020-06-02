В России - новый рекорд смертности от коронавируса
2 июня, 2020, 13:48
За последние сутки в России от коронавируса умерли 182 человека, это самое большое количество жертв за сутки с начала эпидемии
Об этом сообщает оперативный штаб РФ по борьбе с коронавирусом
За последние сутки в России выявлено 8863 больных COVID-19 в 84 регионах, из них 3715 случаев (41,9%) - активно в контактных лиц без клинических проявлений болезни.
Всего в стране с нарастающим итогом выявлено 423741 больного в 85 регионах. За весь период пандемии в России от коронавируса умерло 5037 человек.
По данным Worldometer , в мире общее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 составляет 6384205, из них 377 789 летальных, выздоровели 2920896 человек.
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