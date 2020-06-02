В "Слуге народа" прокомментировали инициативу уволить Степанова с должности главы Минздрава

2 июня, 2020, 16:41

Нардеп от фракции "Суга народа" заявила, что не готова голосовать или подписываться под постановлением за отставку главы Минздрава Максима Степанова

Об этом нардеп от фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук рассказала в интервью LB.ua.

На вопрос журналистки о возможной отставке министра здравоохранения Максима Степанова, которого избирали с помощью голосов от "ОПЗЖ" и о котором появилась информация о злоупотреблениях на закупках медсредств, нардеп ответила так:

"Я знаю, что не менее восьми депутатов бюджетного комитета воздержались при голосовании за распределение 3-4 миллиардов именно на медицинские закупки, ибо были вопросы о тех суммах. На самом деле мне было очень обидно читать об этой ситуации с украинским производителем, который не получил сертификацию и не смог экспортировать костюмы за границу, хотя имел подписанные контракты с немцами. Это ненормальная ситуация. По-моему, Минэкономики каким-то образом мало позаботиться об этом. "

Она добавила, что не готова подписать сейчас постановление об увольнении Степанова.

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"Сменить третьего главу Минздрава в период эпидемии и второго этапа медреформы будет уже слишком", - отметила Кравчук.

Напомним, 29 мая возле Офиса президента прошла акция "Первый миллиард", посвященная возможным злоупотреблениям при закупке защитных костюмов для медиков

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