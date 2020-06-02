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Espreso.tvОбществоВ "Слуге народа" прокомментировали инициативу уволить Степанова с должности главы Минздрава

В "Слуге народа" прокомментировали инициативу уволить Степанова с должности главы Минздрава

Нардеп от фракции "Суга народа" заявила, что не готова голосовать или подписываться под постановлением за отставку главы Минздрава Максима Степанова

Об этом нардеп от фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук рассказала в интервью LB.ua.

На вопрос журналистки о возможной отставке министра здравоохранения Максима Степанова, которого избирали с помощью голосов от "ОПЗЖ" и о котором появилась информация о злоупотреблениях на закупках медсредств, нардеп ответила так:

"Я знаю, что не менее восьми депутатов бюджетного комитета воздержались при голосовании за распределение 3-4 миллиардов именно на медицинские закупки, ибо были вопросы о тех суммах. На самом деле мне было очень обидно читать об этой ситуации с украинским производителем, который не получил сертификацию и не смог экспортировать костюмы за границу, хотя имел подписанные контракты с немцами. Это ненормальная ситуация. По-моему, Минэкономики каким-то образом мало позаботиться об этом. "

Она добавила, что не готова подписать сейчас постановление об увольнении Степанова.

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"Сменить третьего главу Минздрава в период эпидемии и второго этапа медреформы будет уже слишком", - отметила Кравчук.

Напомним, 29 мая возле Офиса президента прошла акция "Первый миллиард", посвященная возможным злоупотреблениям при закупке защитных костюмов для медиков

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