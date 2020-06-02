В приложении "Дия" появилась возможность считывать QR-коды документов, - Федоров

2 июня, 2020, 15:30

В приложении "Дия" появился ридер QR-кодов, который позволяет мгновенно подтвердить действительность документа

Об этом сообщил в Facebook министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"С сегодняшнего дня в "Дии" появился ридер QR-кодов. QR документа проверяется смартфоном, для этого не нужно отдельных инструментов или программ. Но для большего комфорта мы добавили ридер QR-кодов сразу в "Дию"- проверяйте цифровые документы любым способом ", - сообщил Федоров.

Федоров отметил, что новый функционал мгновенно подтвердит действительность документа. Это не только удобно, но и безопасно. Запрос поступит в реестр, и отобразится вся информация.

По его словам, в новой версии 1.9.0 доработали push-сообщения, их настройки и другие технические детали.

Напомним, ранее глава Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк сообщил, что в приложении "Действие" появится электронная прописка .

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