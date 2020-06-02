В оккупированном Крыму ввели "медаль" за "развитие дружбы" с Украиной, первый награжденный - Аксенов

2 июня, 2020, 16:12

В захваченном РФ Крыму учредили награду за "вклад в развитие дружеских отношений народов России и Украины"

Об этом заявила представитель так называемой "украинской общины" полуострова Анастасия Гридчина, передает НВ со ссылкой на росСМИ.

Медаль называется "Переяславская рада" и будет вручаться людям, "которые много вкладывают в сохранение мира между двумя народами".

Первую медаль коллаборационисты решили вручить главе оккупационной администрации Сергею Аксенову.