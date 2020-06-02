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Espreso.tvОбществоВ НБУ ожидают новую волну слияния банков в Украине

В НБУ ожидают новую волну слияния банков в Украине

Национальный банк Украины поддержал продление закона об упрощенной докапитализации банков до 2024 года, поскольку считает, что его нормы в условиях коронакризиса понадобятся банкам для слияния

Об этом сообщила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в интервью FinClub.

"Мы ожидаем продолжения консолидации банковского сектора и новых слияний между банками", - отметила она.

Екатерина Рожкова сказала, что путем упрощенного слияния пошли четыре банка.

"Еще семь банков добровольно покинули рынок, рассчитавшись со всеми кредиторами и вкладчиками. 15 банков докапитализировались по упрощенной процедуре ", - рассказала Екатерина Рожкова.

Правила упрощенной докапитализации и проведения сделок M & A должны стать бессрочными.

"Все эти опции для банков хотим сделать постоянными. Также эти возможности хотим предусмотреть и для небанковского сектора. Они будут в законопроектах, которые готовим в рамках сплита ", - добавила она.

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