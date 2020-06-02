В Минздраве выявлен первый случай заражения COVID-19, - Степанов
2 июня, 2020, 09:39
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в министерстве был обнаружен первый случай заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19
Об этом он сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV .
"Вчера в Министерстве был обнаружен первый случай заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19. Сразу было обнаружен круг контактных лиц. Было определено это количество людей. Сегодня будет проведено соответствующее тестирование. Какое-то количество людей будет отправлено на самоизоляцию", - скззав Степанов.
Он отметил, что все происходит так, как было установлено методами, как в любом другом предприятии или организации.
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