В Минздраве выявлен первый случай заражения COVID-19, - Степанов

2 июня, 2020, 09:39

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в министерстве был обнаружен первый случай заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19

Об этом он сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV .

"Вчера в Министерстве был обнаружен первый случай заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19. Сразу было обнаружен круг контактных лиц. Было определено это количество людей. Сегодня будет проведено соответствующее тестирование. Какое-то количество людей будет отправлено на самоизоляцию", - скззав Степанов.

Он отметил, что все происходит так, как было установлено методами, как в любом другом предприятии или организации.

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