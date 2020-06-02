В Мариуполе разоблачили палача из группировки Безлер, который выкладывал пропагандистские видео с пытками украинских военных

2 июня, 2020, 12:44

Контрразведка СБУ обнаружила в Мариуполе боевика из "группы Безлер", который пытал украинских военных

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что по данным оперативников и следователей органов безопасности, в 2014 году житель Мариуполя добровольно присоединился к террористической группы российского диверсанта, подполковника военной разведки РФ Игоря Безлера. У террористов он отвечал за так называемый информационный блок и занимался антиукраинской пропагандой.

По заданию "Беса" -Безлера боевик присутствовал на допросах и издевательствах над военнопленными и заложниками, которых удерживали в помещении бывшего Горловского управления по борьбе с оргпреступностью милиции. Выбиты "признание" он фиксировал на камеру и размещал на сайтах "Л / ДНР" и в соцсетях. Часто эти кадры использовали российские СМИ для создания пропагандистских сюжетов.

Применяя физическое и моральное давление и угрожая оружием, боевик унижал пленных, заставлял их выполнять различные хозяйственные работы.

В 2015 году с началом криминальных разборок за передел сфер влияния между группировками боевиков он испугался за свою жизнь и бежал на мирную территорию Украины. Недавно силовики обнаружили злоумышленника в Мариуполе. Свидетели событий 2014 года в Горловке узнали в нем подручного Безлер.

Во время обысков по месту жительства террориста изъяты материалы, которые приобщены к доказательной базе дела.

Следователи СБУ во процессуальным руководством прокуратуры сообщили террористу о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в апреле контрразведка разоблачила генерала СБУ Шайтанова, который готовил покушение на Осмаева

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