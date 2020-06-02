В Киеве за сутки обнаружили 28 новых случаев заражения коронавирусом, - Кличко

2 июня, 2020, 09:03

Количество киевлян, в которых за минувшие сутки лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилось на 28 человек

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram .

"Количество жителей Киева, в которых за минувшие сутки лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилось на 28 человек. Из них 5 медиков. Один человек умер. Всего за период пандемии в столице 69 летальных случаев", - написал Кличко.

Сегодня в Киеве уже 3071 подтвержденный случай заболевания COVID-19.

Заболели: 11 женщин в возрасте от 21 до 63 лет, 15 мужчин от 29 до 80 лет, 2 девочки, которым 2 и 5 лет.

В больницы столицы госпитализировали 11 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 64 человека. Всего коронавирус преодолели 718 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания за минувшие сутки зафиксировали в Днепровском районе - 8. В Деснянском и Святошинском - по 4. В Оболонском и Дарницком - по 3 случая.

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