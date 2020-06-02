В Карпатах во второй день лета зафиксировали - 4 ° С

2 июня, 2020, 10:34

В Карпатах, на горе Поп Иван, во второй день лета зафиксировали -4 ° С

Об этом в Facebook сообщает спасатель из отряда ГСЧС, который дежурит на Поп Иване, Василий Фицак.

"Поп Иван, второй день лета. Температура воздуха -4 ° С, а при северном ветре со скоростью 13 м / с ощущения как перенесся в зиму", - написал Фицак.

1 июня на Поп Иване шел снег, температура составляла 0 ° С.

На Прикарпатье синоптики ожидают потепление и метеорологическое лето не раньше чем через неделю.

Поп Иван (также Поп Иван Черногорский или Черная Гора) - одна из самых высоких вершин Украинских Карпат, с высотой 2020,5 м.

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