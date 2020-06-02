Украинская делегация доказала министру обороны ФРГ, что представители "ЛНР/ДНР" в Минске являются гражданами РФ, - Кулеба

2 июня, 2020, 16:46

Украинская делегация на встрече с министром обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр доказала ей, что представители террористической организации "ДНР" и "ЛНР" в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе являются гражданами России

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Facebook.

"Мы подтвердили ключевые позиции о недопустимости прямого диалога с представителями так называемых ДНР и ЛНР. Мы в ТКГ разговариваем с Россией. Проинформировали о нашем видении по границе и на картах, что называется пальцами показали, где и что происходит, чтобы наши коллеги понимали, что с той стороны нам противостоят российские командиры (а не так называемые донецкие или луганские), которые командуют военными корпусами. Также то, что представители так называемых ДНР и ЛНР в ТКГ - на самом деле российские граждане, было максимально четко доказано ", - сказал он.