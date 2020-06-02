Убийство сына депутата Соболева: предполагаемого организатора объявили в международный розыск

2 июня, 2020, 10:49

Интерпол объявил в розыск россиянина Юсупа Абуева, которого подозревают в организации покушения на депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева и в убийстве его 3-летнего сына

Об этом свидетельствуют данные Интерпола.

26-летний уроженец Московской области разыскивается Украины. Он подозревается в совершении убийства по предварительному сговору.

Напомним, 1 декабря прошлого года на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской в Киеве состоялось покушение на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. Неизвестные расстреляли автомобиль Range Rover, в котором находился Соболев с семьей, погиб его малолетний сын.

Полиция задержала подозреваемых - молодых 18 и 19 лет - и назвала одну из основных версий - финансово-хозяйственную деятельность Соболева.

Суд арестовал обоих подозреваемых по делу убийства сына депутата Соболева.

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