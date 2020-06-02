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Espreso.tvОбществоУбийство сына депутата Соболева: предполагаемого организатора объявили в международный розыск

Убийство сына депутата Соболева: предполагаемого организатора объявили в международный розыск


фото: 5.ua
Интерпол объявил в розыск россиянина Юсупа Абуева, которого подозревают в организации покушения на депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева и в убийстве его 3-летнего сына

Об этом свидетельствуют данные Интерпола.

26-летний уроженец Московской области разыскивается Украины. Он подозревается в совершении убийства по предварительному сговору.

Напомним, 1 декабря прошлого года на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской в Киеве состоялось покушение на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. Неизвестные расстреляли автомобиль Range Rover, в котором находился Соболев с семьей, погиб его малолетний сын.

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