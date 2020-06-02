У Марьинки оккупанты ранили украинского военного, - штаб 2 июня, 2020, 15:55 2 июня, 2020, 15:55 2 июня российско-оккупационные войска обстреляли позиции Объединенных сил и ранили военного сил ООС Об этом сообщает штаб ООС. "Вблизи населенного пункта Марьинка пулей снайпера был ранен украинский военнослужащий. Ему оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение", - говорится в сообщении. Всё по теме война на Донбассе война с Россией ранен Операция объединенных сил Марьинка Читайте также 30 мая, 2020 Стрельба в Броварах, ГБР в музее Гончара и возвращение в 90-е 29 мая, 2020 Карты, деньги и стволы. Чем Украина Зеленского напоминает США бутлегеров и мафии 29 мая, 2020 Егор Фирсов: Чтобы заставить крупный бизнес соответствовать экологическим нормам, нужна жесткая рука 29 мая, 2020 Tesla, Apple, Netflix - 5 книг о том, что от нас скрывают 28 мая, 2020 Виталий Портников: Разумкова волнует не язык, а власть Читайте также 29 мая, 2020 Карты, деньги и стволы. Чем Украина Зеленского напоминает США бутлегеров и мафии 29 мая, 2020 Егор Фирсов: Чтобы заставить крупный бизнес соответствовать экологическим нормам, нужна жесткая рука 29 мая, 2020 Tesla, Apple, Netflix - 5 книг о том, что от нас скрывают новости партнеров