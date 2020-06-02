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Espreso.tvОбществоУ Марьинки оккупанты ранили украинского военного, - штаб

У Марьинки оккупанты ранили украинского военного, - штаб

2 июня российско-оккупационные войска обстреляли позиции Объединенных сил и ранили военного сил ООС

Об этом сообщает штаб ООС.

"Вблизи населенного пункта Марьинка пулей снайпера был ранен украинский военнослужащий. Ему оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

 

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